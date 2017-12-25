Прокуратура требует провести ремонт в Уральском музыкальном колледже

15:39 | 26.12.2017

Блок А Уральского музыкального колледжа, расположенного на улице Антона Валека в Екатеринбурге, находится в аварийном состоянии и нуждается в усилении стен и перекрытий.



Нынешнее состояние здания создает потенциальную опасность обрушения, ставит под угрозу жизнь и здоровье учащихся и педагогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В итоге дело пришлось решать через суд, который обязал провести необходимые работы в течение шести месяцев, а также запретил эксплуатировать блок А до устранения нарушений.





Фото: u54535.netangels.ru



