На екатеринбургской «Овощебазе № 4» произошла стрельба

14:38 | 26.12.2017

Сотрудники отдела полиции № 11 УМВД России по Екатеринбургу разбираются в деталях инцидента, который произошел сегодня на территории «Овощебазы № 4». Причины конфликта и его участники неизвестны, но, по данным источников издания, ссора закончилась выстрелами из огнестрельного оружия, есть пострадавшие. Полиции предстоит установить мотив стрельбы и «героев» очередной криминальной истории.



Отметим, что в минувшие выходные должны были состояться торги по реализации имущества базы, но они не состоялись в связи с решением арбитражного суда, который удовлетворил ходатайство ответхранителя Елены Русиной о наложении обеспечительных мер, направленных на сохранение статус-кво до разрешения обособленного спора.