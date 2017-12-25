На Урале открывается первый в России музей карикатуры

14:30 | 26.12.2017

Сегодня в Екатеринбурге открывается первый в России музей карикатуры. Экспозиция расположится в кинотеатре «Салют» по адресу улица Толмачева, 12. Директором музея является карикатурист Максим Смагин.



Церемония открытия начнется в 16:00. Посетителям представят первые выставки: одна из них посвящена 100-летию Октябрьской революции 1917 года, вторая создана из работ художника-карикатуриста Станислава Ашмарина.



Отмечается, что все желающие могут принести музею дары, которые пополнят коллекцию.





Фото: Екатеринбургский музей карикатуры/Facebook