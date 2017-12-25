Вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова

14:10 | 26.12.2017

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила вынесли приговор Роману Уланову — хирургу нижнетагильской больницы № 1, где в январе 2016 года после операции скончался хоккеист местного клуба «Спутник» Сергей Симонов. Медика признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.



Напомним, что спортсмен поступил в больницу 6 января 2016 года с тупой травмой живота. При проведении операции врач плохо перевязал сосуды. Кроме того, он проводил операцию без ассистента, что является нарушением инструкции.



7 января Симонов стал жаловаться на боли в животе и жажду. После дополнительного осмотра у него обнаружили внутрибрюшное кровотечение. Врачи пытались спасти жизнь хоккеиста, но в ходе операции произошла остановка сердца.



В итоге суд приговорил хирурга к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: irk.kp.ru