Уральским ученым удалось восстановить поджелудочную железу крысам-диабетикам

13:54 | 26.12.2017

Ученые УрФУ совместно с коллегами из Уральского института иммунологии и физиологии УрО РАН восстановили поджелудочную железу крысам-диабетикам, результаты исследования помогут разработать новые подходы к лечению заболевания, отмечают в пресс-службе вуза.



«Мы пытались исправить нарушения при сахарном диабете с помощью производных 1,3,4-тиадиазина. В результате уровень глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови грызунов снизился, а содержание инсулина увеличилось. Полученные соединения, блокирующие упомянутые патогенетические механизмы, могут стать потенциальными лекарственными средствами для терапии этого социально значимого заболевания», — рассказала автор исследования, доктор биологических наук Ирина Данилова.



Сахарный диабет 1-го типа — это тяжелое хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не может больше производить инсулин. В результате содержание глюкозы в крови повышается, из-за чего постепенно повреждаются различные органы и ткани.



Отметим, что исследование получило грант Российского научного фонда.





Фото: raise-including.cf