Ночью совершена попытка ограбления павильона микрозаймов на Титова. Один из злоумышленников задержан

Сегодня ночью группа молодых людей пыталась ограбить павильон микрозаймов на улице Титова. На месте сработала сигнализация, по прибытии оперативной группы охранного предприятия «СОВА» злоумышленники бросились врассыпную. Одного из них удалось задержать — гражданина Киргизии, работающего в Екатеринбурге строителем.«Сегодня ночью в отдел полиции № 12 поступило сообщение о проникновении в помещение микрофинансовой организации. На месте происшествия сотрудниками частной охранной организации был задержан гражданин одной из среднеазиатских республик. В настоящее время с ним работают следователи», — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.