870 свердловчан привлечены к ответственности за нарушения лесного законодательства в 2017 году

12:56 | 26.12.2017

В уходящем году в Свердловской области за нарушения лесного законодательства привлечены к ответственности 870 человек, общая сумма штрафов составила 11,7 млн рублей, такие данные приводит департамент лесного хозяйства.



Отмечается, что наибольшее количество незаконных рубок деревьев зафиксировано в Новолялинском, Красноуфимском и Шалинском лесничествах.



«По факту значительного роста незаконных рубок в Новолялинском лесничестве была проведена проверка. За низкий контроль на подведомственной территории к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц, двое освобождены от занимаемой должности. По факту незаконной добычи древесины ведется следствие в отношении семи человек», — сказал заместитель директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов.



В 2018 году работа будет продолжена. Особое внимание планируется уделять проверкам автотранспорта на дорогах, ведущих к предприятиям лесопереработки.





Фото: ust-kut24.ru