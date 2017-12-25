Свердловские спасатели переходят на режим повышенной готовности

12:40 | 26.12.2017

Все подразделения МЧС России на территории Свердловской области на период с 25 декабря до 10 января 2018 года переведены в режим повышенной готовности, это связано с обеспечением безопасности во время новогодних праздников.



«Необходимо проверить состояние резервной техники, обеспечить готовность систем связи и оповещения личного состава подразделений МЧС России в случае ЧС, активизировать взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами в городах и районах и принять ряд других внутренних мер», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей.





Фото: vologda-portal.ru