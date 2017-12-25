Рубрика: Новости дня
12:40 | 26.12.2017
Свердловские спасатели переходят на режим повышенной готовности
«Необходимо проверить состояние резервной техники, обеспечить готовность систем связи и оповещения личного состава подразделений МЧС России в случае ЧС, активизировать взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами в городах и районах и принять ряд других внутренних мер», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей.
Фото: vologda-portal.ru
© «Вечерние Ведомости»
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26.12.2017
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