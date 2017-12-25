12:26 | 26.12.2017

Сегодня Екатеринбургская дума приняла бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.



Так, в следующем году доходы городского бюджета составят 36,5 млрд руб., расходы — 37,4 млрд руб., в 2019 году — 34,6 млрд руб. и 35,4 млрд руб. соответственно, в 2020 году — 35,6 млрд руб. и 36,3 млрд руб. соответственно.



Отметим, что в 2018 году дефицит бюджета прогнозируется в размере 887 млн руб.



Что касается расходов, то большая их часть — 18,4 млрд — пойдет на образование. На соцполитику потратят 3,7 млрд, на ЖКХ — 2,4 млрд, на культуру — 1,81 млрд, на здравоохранение — 985 млн.