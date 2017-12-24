Уральскую столицу назвали в числе самых «умных» городов России

12:00 | 26.12.2017

Екатеринбург вошел в топ-5 «умных» городов России, рейтинг «Индикаторы умных городов НИИТС-2017» составил Национальный исследовательский институт технологий и связи.



Также в пятерку вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Эти города признаны самыми эффективно развивающимися относительно возможностей бюджета.



15 городов-миллионников и туристический центр Сочи оценивали по таким показателям, как наличие WiFi, доступность банкоматов, интернет-бронирование, каршеринг, интеллектуальные системы наблюдения и контроль трафика.





Фото: m.mirtesen.ru