Екатеринбуржцам придется обходить Железнодорожный вокзал, чтобы избежать досмотров

С 28 декабря в Екатеринбурге изменится схема движения пассажиров по территории, прилегающей к Железнодорожному вокзалу. Теперь, чтобы от станции метро «Уральская» попасть на привокзальную площадь, а также к остановкам общественного транспорта, нужно будет пройти по переулку Невьянский, затем повернуть на улицу Челюскинцев.«Сквозной проход по улице Вокзальной возможен только с прохождением досмотра багажа и ручной клади», - отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.Выход с привокзальной территории свободный через калитки в периметровом ограждении.Напомним, что ранее на вокзале Екатеринбурга построили досмотровые павильоны и установили сплошное периметровое ограждение, это необходимо для обеспечения безопасности болельщиков и гостей города во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.Фото: trip-guide.ruСхема: пресс-служба Свердловской железной дороги