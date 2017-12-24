Житель Лесного из ревности задушил знакомую

11:24 | 26.12.2017

В Лесном вынесли приговор местному жителю Эдгару Идаятову. Он признан виновным в убийстве своей знакомой.



Вечером 28 сентября Идаятов задушил руками свою знакомую, находясь на балконе ее квартиры. Мотивом преступления стала ревность и личные неприязненные отношения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Отмечается, что у женщины осталось двое несовершеннолетних детей, сейчас они находятся у родственников убитой.



В результате Идаятова приговорили к 10 года строгого режима. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: new-variant.ru