Восемь участков ЕКАД отремонтируют в 2018 году

10:59 | 26.12.2017

В 2018 году будет отремонтировано дорожное покрытие на восьми развязках ЕКАД (6, 9, 13, 21, 23, 33, 39 и 57 километры), конкурс размещен на сайте госзакупок.



На данных участках необходимо устранить колею и уложить новый асфальт. На ремонт будет выделено 78,9 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 25 сентября 2018 года.





Фото: ekaterinburg.bezformata.ru