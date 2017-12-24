Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 25 декабря 2017 года

10:46 | 26.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 25.12.2017 до 08:00 26.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 144 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них: одно убийство, пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, четыре грабежа, 22 кражи чужого имущества, в том числе одна квартирная, факт мошенничества, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП, в которых пострадали пятеро граждан. Погибших нет.



За минувшие сутки на территории области проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие до 8650 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовались 97 сотрудников полиции, 37 работников частных охранных организаций, восемь членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области