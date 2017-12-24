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Рубрика: Новости дня


10:37 | 26.12.2017

«Это решение достаточно дорогое»: администрация Екатеринбурга не обещает построить вторую ветку метро для ЭКСПО-2025

Администрация Екатеринбурга пока не приняла решение о строительстве второй ветки метро в случае проведения выставки ЭКСПО в 2025 году, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал сити-менеджер Александр Якоб.

«Исключать метрополитен нельзя, но надо понимать, что это решение достаточно дорогое. Если будут какие-то иные эффективные, удобные решения, то, наверное, они могут быть вполне конкурентными с метрополитеном», - сказал Якоб.

Напомним, что в случае победы заявки Екатеринбурга для ЭКСПО планируют построить площадку на берегу Верх-Исетского пруда. В связи с этим появится необходимость развитой транспортной связи с центром города.


Фото: nation-news.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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