«Это решение достаточно дорогое»: администрация Екатеринбурга не обещает построить вторую ветку метро для ЭКСПО-2025

10:37 | 26.12.2017

Администрация Екатеринбурга пока не приняла решение о строительстве второй ветки метро в случае проведения выставки ЭКСПО в 2025 году, об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал сити-менеджер Александр Якоб.



«Исключать метрополитен нельзя, но надо понимать, что это решение достаточно дорогое. Если будут какие-то иные эффективные, удобные решения, то, наверное, они могут быть вполне конкурентными с метрополитеном», - сказал Якоб.



Напомним, что в случае победы заявки Екатеринбурга для ЭКСПО планируют построить площадку на берегу Верх-Исетского пруда. В связи с этим появится необходимость развитой транспортной связи с центром города.





Фото: nation-news.ru