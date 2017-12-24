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Рубрика: Новости дня


10:01 | 26.12.2017

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике

Огромной компанией, с веселыми конкурсами, Дедом Морозом, Снегурочкой и песнями отпраздновали Новый год жители Пионерского микрорайона. Праздник, организованный при поддержке депутата городской думы Григория Вихарева, прошел во дворе на Сулимова, 23, в воскресенье, 24 декабря. На мероприятие были приглашены все желающие. Гостями новогоднего торжества стали около 400 человек. Вечером по домам расходились с горящими глазами и улыбками. Особенно жителей впечатлило пиротехническое шоу.

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике


«Мы живем здесь рядом, каждый день гуляем во дворе с детьми, всех соседей знаем. Праздник очень понравился, малыши довольны, танцуют, настроение хорошее, ради этого сюда и пришли. Раньше мы всегда выходили в новогоднюю ночь, запускали фейерверки, взрывали хлопушки, а сейчас у нас режим — малыши уже спят в 12 часов. А такой праздник двора — это возможность в большой компании пережить все эти эмоции», — говорят две молодые мамы — Алена и Алсу — с малышами на руках.

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике


Гости согревались горячим чаем с булочками — организаторы предусмотрели фуд-зону. Для ребятни был заготовлен целый мешок подарков, которые Дед Мороз вручил всем присутствующим на празднике.

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике


«Я посещаю уже третий праздник двора, организованный депутатом, и все они просто замечательные! Всегда весело. Я очень люблю такие мероприятия, потанцевала, поучаствовала, файер-шоу, фейерверк, чаепитие, это объединяет людей, и настроение хорошее», — делится впечатлениями Нелли Николаевна.

Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике


Как признался сам Григорий Вихарев, он и его команда хотели сделать сюрприз жителям в честь Нового года. «Это, с одной стороны, своеобразное подведение итогов работы за год, потому что в приемную приходят очень многие жители района, некоторые не единожды. С другой стороны, это поддержание хороших добрососедских традиций», — заявил депутат.

© «Вечерние Ведомости»

 


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