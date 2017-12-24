Жители Пионерского микрорайона Екатеринбурга погуляли на новогоднем празднике

Огромной компанией, с веселыми конкурсами, Дедом Морозом, Снегурочкой и песнями отпраздновали Новый год жители Пионерского микрорайона. Праздник, организованный при поддержке депутата городской думы Григория Вихарева, прошел во дворе на Сулимова, 23, в воскресенье, 24 декабря. На мероприятие были приглашены все желающие. Гостями новогоднего торжества стали около 400 человек. Вечером по домам расходились с горящими глазами и улыбками. Особенно жителей впечатлило пиротехническое шоу.«Мы живем здесь рядом, каждый день гуляем во дворе с детьми, всех соседей знаем. Праздник очень понравился, малыши довольны, танцуют, настроение хорошее, ради этого сюда и пришли. Раньше мы всегда выходили в новогоднюю ночь, запускали фейерверки, взрывали хлопушки, а сейчас у нас режим — малыши уже спят в 12 часов. А такой праздник двора — это возможность в большой компании пережить все эти эмоции», — говорят две молодые мамы — Алена и Алсу — с малышами на руках.Гости согревались горячим чаем с булочками — организаторы предусмотрели фуд-зону. Для ребятни был заготовлен целый мешок подарков, которые Дед Мороз вручил всем присутствующим на празднике.«Я посещаю уже третий праздник двора, организованный депутатом, и все они просто замечательные! Всегда весело. Я очень люблю такие мероприятия, потанцевала, поучаствовала, файер-шоу, фейерверк, чаепитие, это объединяет людей, и настроение хорошее», — делится впечатлениями Нелли Николаевна.Как признался сам Григорий Вихарев, он и его команда хотели сделать сюрприз жителям в честь Нового года. «Это, с одной стороны, своеобразное подведение итогов работы за год, потому что в приемную приходят очень многие жители района, некоторые не единожды. С другой стороны, это поддержание хороших добрососедских традиций», — заявил депутат.