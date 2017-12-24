Рубрика: Новости дня
09:54 | 26.12.2017
В ДТП на Уралмаше пострадали две школьницы
В результате школьницы были доставлены в больницу с незначительными травмами. Виновника ДТП устанавливает ГИБДД.
Фото: isilpress.ru
© «Вечерние Ведомости»
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