В ДТП на Уралмаше пострадали две школьницы

09:54 | 26.12.2017

Вчера вечером на перекрестке улиц Победы и Ильича в Екатеринбурге произошло ДТП — водитель ВАЗ-2111, уходя от аварии с другим автомобилем, заехал на тротуар, где стояли на светофоре две 15-летние девочки.



В результате школьницы были доставлены в больницу с незначительными травмами. Виновника ДТП устанавливает ГИБДД.





Фото: isilpress.ru