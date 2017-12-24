Жительницу Качканара будут судить за кражу денег у знакомого с помощью «мобильного банка»

09:40 | 26.12.2017

До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Качканара, обвиняемой в краже более 117 тысяч у своего знакомого.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с октября по декабрь 2017 года женщина приходила к своему знакомому и просила воспользоваться его телефоном. Затем, с помощью услуги «мобильный банк», переводила деньги и тратила их на личные нужды.



Сейчас уголовное дело направлено в Качканарский городской суд.





Фото: 10pix.ru