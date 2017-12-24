Евгений Куйвашев стал лауреатом премии Global Eco Brand Award

09:15 | 26.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал лауреатом престижной премии в области экологии — Global Eco Brand Award — за проведение масштабных просветительских проектов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Церемония награждения прошла накануне в Москве.



«Мы высоко ценим поддержку проектов программы «Держава XXI век» и личный вклад руководства области в продвижение и реализацию культурно-патриотических и экологических проектов в 2017 году, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии», — отметил председатель жюри премии, председатель правления Международного союза экологов Николай Дроздов.



По словам Евгения Куйвашева, в прошлом году суммарные расходы предприятий и организаций Свердловской области на реализацию природоохранных мероприятий, переоснащение и модернизацию производства превысили 20 миллиардов рублей.