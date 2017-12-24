На Среднем Урале к концу года завершатся работы с тремя долгостроями

22:39 | 25.12.2017

Свердловский министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков отчитался о работе с долгостроями. На очередном заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков было заявлено о сдаче двух долгостроев в Екатеринбурге и одного в Березовском в конце этого года.



Примечательно, что близки к завершению работы еще на двух проблемных стройках. В ближайшее время разрешительные документы получат ЖК «Берёзки», ЖК «Западный» и дом на Постовского.



Напомним, участие в работе межведомственной рабочей группы принимают представители прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, областных министерств и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена, а также представители инициативных групп свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.



Фото: allbeton.ru