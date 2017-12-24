Трое ранее судимых уральцев задержаны за нападение на женщин

17:51 | 25.12.2017

В Екатеринбурге полиция раскрыла особо тяжкое преступление.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, вечером 22 декабря охранник предприятия, расположенного на улице Завокзальной, обнаружил двух женщин с ножевыми ранениями, одна из которых скончалась на месте до прибытия врачей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемых – трех ранее судимых мужчин, двое из которых являются жителями Сысерти, один проживает в Железнодорожном районе Екатеринбурга.



Установлено, что за день до случившегося один из задержанных отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова, там он познакомился с двумя другими ранее судимыми мужчинами, а также с двумя женщинами 1986 и 1985 годов рождения. Затем вся компания отправилась в съемную квартиру на улице Стрелочников, где продолжилось распитие алкогольных напитков.



На следующий день, понимая, что нечем рассчитываться за аренду квартиры, мужчины сговорились убить двух женщин и забрать у них золотые украшения. Своих жертв злоумышленники вывезли в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они нанесли женщинам несколько ножевых ранений и забрали драгоценности, а также сотовые телефоны.



В настоящее время подозреваемые арестованы и будут ожидать решения суда под стражей.





Фото: kursktv.ru