В Екатеринбурге назвали победителей Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем»

15:29 | 25.12.2017

В воскресенье, 24 декабря, в ЦК «Урал» в Екатеринбурге прошел поэтический фестиваль литературного конкурса «Горю Поэзии огнём» — это масштабный конкурс, который уже пятый год подряд проводит Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ».



Напомним, что прием заявок на участие в Пятом литературном конкурсе стартовал в июле 2017 года и продлился до 10 октября. За главный приз конкурса — издание собственного сборника стихов — в этом году решили побороться около 780 человек. В конкурсе приняли участие молодые поэты из 73 регионов России, а также из других стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины, Франции, Эстонии. На суд жюри было представлено 4 000 стихотворений поэтов из 300 населенных пунктов.



В состав комиссии жюри Пятого литературного конкурса вошли победитель четвёртого литературного конкурса «Горю Поэзии огнём» Дмитрий Бобылев, писатель-фантаст Борис Долинго, бард и поэт Юрий Куксин, современная поэтесса Катарина Султанова. Специальным членом жюри литературного конкурса в этом году стала поэт и музыкант Диана Арбенина, а председателем жюри стал поэт, автор многочисленных шлягеров Виктор Пеленягрэ.



Помимо участников из Свердловской области, на поэтическом фестивале собрались поэты из Крыма, Москвы, Мурманска, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и других городов. С участниками конкурса из самых дальних уголков была установлена видеосвязь, посредством которой им удалось выступить перед публикой и наблюдать за прямой трансляцией мероприятия.



В рамках поэтического фестиваля для участников Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» были проведены мастер-классы. Для гостей праздника поэзии Борис Долинго провел мастер-класс «Из поэзии в прозу», Юрий Куксин рассказал о том, как писать о Родине и войне без пафоса, художественный руководитель театра «Галерка» Ольга Макутенене провела «подвижный» мастер-класс по выразительности и актерскому мастерству, а актриса театра «Галерка», педагог высшей категории Ирина Вачаева обучила желающих основам сценической речи.



Каждому участнику конкурса было предложено представить стихотворения собственного сочинения на свободных чтениях, а затем сразиться в «Битве поэтов», главная сложность которой — всего за несколько минут придумать стихотворение на тему, заданную комиссией жюри (в комиссию жюри мини-конкурса «Битва поэтов» вошли член комиссии жюри Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев, поэт и неоднократный участник литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Олег Логинов и основатель группы «ДЗИНЬ» Лиза Неволина). Отметим, что победителем в «Битве поэтов» стал уральский поэт Константин Комаров, который являлся участником Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем».



Завершающим звеном поэтического фестиваля стала церемония награждения участников Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем», которая открылась выступлением музыкальной группы «ДЗИНЬ» и выступлением председателя комиссии жюри литературного конкурса Виктора Пеленягрэ — для гостей вечера он исполнил известные шлягеры, для которых он написал тексты (среди них «Как упоительны в России вечера», «Девочка моя», «Добрый вечер, скажу я, мисс»).



На церемонии награждения участников стали известны имена победителей, призеров и обладателей спецноминаций, которые до сих пор держались в строжайшем секрете. Каждый участник был награжден грамотой и получил итоговый сборник стихотворений Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем», в котором опубликовано по одному стихотворению, но каждого участника. Особенно талантливым участникам конкурса были вручены дипломы лауреатов конкурса.



Свои спецноминации для участников Пятого литературного конкурса выдвинули федеральные и региональные издания. Так, победителями в спецноминации «За стихотворения о подвигах и исторический памяти» от информационного агентства «Накануне.ру» стали Ассоль Антипова (г. Донецк), Дарья Авдеева (г. Симферополь) и Анель Смаилова (Казахстан, г. Алма-Ата); победителем в номинации «Комсомольской правды — Урал» стал Фёдор Токарев (г. Нижний Тагил), стихотворение которого появится в СМИ уже во вторник; победителями в спецноминации от «Московского Комсомольца — Урал» стали Ольга Дубровина (г. Екатеринбург), Лев Смирнов (г. Екатеринбург), Олег Шабатовский (г. Екатеринбург) и Ярослав Ялунин (г. Екатеринбург), а победителем в спецноминации от федерального «Московского Комсомольца» стал Иван Чернышов (г. Мурманск). Победителями в спецноминациях от издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий» стали Дарья Антонова (г. Артемовский), Анна Луптакова (г. Нижневартовск) и Илья Комягин (г. Зеленодольск).



Свою номинацию для участников Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» также ввел поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Именно он выбрал победителей в своей номинации «Взгляд со стороны» — ими стали Виталий Ушаков (г. Москва) и Федор Токарев (г. Нижний Тагил).



Завершилось мероприятие оглашением имен победителей и призеров Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем». В средней категории места расположились следующим образом: третье место присуждено Михаилу Иванову (г. Санкт-Петербург), второе место заняла Ксения Рослякова (г. Новоуральск), а победителем в средней возрастной категории стал Виталий Ушаков (г. Москва). Добавим, что последний был выбран победителем всеми членами комиссии жюри практически единогласно.



Призерами в старшей возрастной категории стали Мила Машнова (Украина, г. Харьков) — она заняла третье место, второе место присуждено Александру Тихонову (г. Омск). А победителем Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» стала Зарина Бикмуллина (г. Казань) — именно она стала обладателем главного подарка — сертификата на издание собственного сборника стихотворений.