В Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс

14:32 | 25.12.2017

В Туринском городском округе открылся новый животноводческий комплекс агрохолдинга «Алтай». Его строительство велось с 2016 года. Стоимость проекта составила 43 миллиона рублей, 33 миллиона из них выделило государство.



«Наше предприятие является основным производителем молока и мяса на территории Туринского городского округа. Мы производим 24 процента от общего объема производства молока в территории. Благодаря техническому перевооружению предприятия, которое мы можем вести в том числе за счет субсидий, мы в этом году почти на 30 процентов увеличили надои молока по сравнению с прошлым годом. Сейчас с участием средств областного бюджета ведем реконструкцию зерносушильного комплекса», — рассказал генеральный директор агрохолдинга «Алтай» Андрей Чукреев.



Отметим, что это одиннадцатая молочно-товарная ферма, построенная в регионе в текущем году. Напомним, что Свердловская область вошла в тройку российских лидеров по приросту производства молока.