Евгений Куйвашев о выдвижении Владимира Путина в президенты: «Это залог успеха»

14:05 | 25.12.2017

Губернатор Свердловской области, член президиума регионального политического совета свердловского отделения «Единой России» Евгений Куйвашев принял участие в пленарном заседании XVII съезда всероссийской политической партии, которое прошло в Москве.



Вот как глава Среднего Урала прокомментировал решение Владимира Путина участвовать в выборах президента в 2018 году, поддержанное на съезде: «Это залог успеха в достижении цели, отраженной в нашей программе «Пятилетка развития», — выйти в лидеры среди российских регионов. Важно, что партия «Единая Россия» и наше региональное отделение не словами, а делами поддерживает и курс Президента России, и наши амбициозные планы по развитию Свердловской области. Принятие ключевых решений по развитию региона, утверждение государственных программ и стратегических проектов, разработка планов развития — ключевую роль здесь играет партийная и межпартийная работа».



Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области реализуются 28 партийных проектов «Единой России», шесть из них — региональные: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Парки малых городов», «Единая страна — доступная среда», «Локомотивы роста», «Народный контроль».





Фото: rg.ru