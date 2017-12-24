В меню белых медведей екатеринбургского зоопарка появилось новое лакомство – яблочные «леденцы»

13:48 | 25.12.2017

В Екатеринбургском зоопарке начали готовить новое лакомство для белых медведей: к привычному «медвежьему заливному» (большой куб льда, в который вморожены несколько целых рыбин и морковок) добавились яблочные «леденцы», рассказали в пресс-службе зоопарка.



Медвежьи «леденцы» не сладкие, это замерзшие крупные яблоки, которые для животных являются не только едой, но и игрушками.



«Такие «леденцы» мишки любят грызть и облизывать, пытаясь добраться до вкусной яблочной начинки, тем самым стимулируя свою активность», - пояснили в пресс-службе зоопарка.





Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка