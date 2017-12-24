Ребята из екатеринбургских приютов подарили праздник инвалидам и пенсионерам

Добрую предновогоднюю акцию провели волонтеры в пансионате для престарелых и инвалидов «Уктусский». 22 декабря постояльцев поздравили ребята из социальных центров «Отрада» и «Гнездышко». Это дети, попавшую в трудную жизненную ситуацию. Они заранее совместно с волонтерами своими руками сделали новогодние игрушки и во время визита в пансионат подарили их тем постояльцам «Уктусского», кто в силу физических ограничений прикован к постели и не может отметить Новый год вместе со всеми. В это время остальных жителей пансионата в зале ждал новогодний концерт с танцами, песнями и сценками.Как пояснил представитель фонда «На крыльях добра» Илья Ефимов, организаторы хотели дать возможность детям из приютов сделать подарки от себя.«Это нетрадиционная акция, потому что обычно подарки дарят именно воспитанникам приютов, да и елок достаточно много. Поэтому мы предложили ребятам презентовать старшему поколению сувениры, сделанные своими руками. Так дети учатся дарить и заботиться о старших. Всем очень понравилось. В мероприятии участвовали шесть приютов и центров помощи, их воспитанники совместно с волонтерами сделали новогодние сувениры. В пансионат смогли приехать ребята только из двух учреждений», — объясняет Илья Ефимов.В пансионате «Уктусский» живут около 340 человек. Многие имеют инвалидность физическую или умственную. Некоторые переехали из детдома в учреждение на краю Екатеринбурга сразу после совершеннолетия и живут здесь почти 20 лет. Есть команда ветеранов, переселившихся из другого пансионата. Все постояльцы разные, но праздники и гостей любят.После концерта в холле остается на стуле бабушка в цветном платке. Мальчик из «Отрады», поговорив с ней, жмет руку. Она улыбается и спрашивает, что же теперь делать с новогодними игрушками из бумаги, которые ей подарили дети. Бабушка просит называть ее просто Валей, благодарит за концерт и всем желает здоровья.Любовь Быкова — одна из тех, кого поздравили ребята в комнате. Накануне ей исполнилось 70 лет, но старушкой ее назвать нельзя. Она с детства не ходит, много лет провела в инвалидной коляске, но никогда не сидела сложа руки, активный характер и гибкий ум выдает окружение — книги Бродского и учебной литературы на полках, медали за участие в соревнованиях по настольному теннису, фотографии в спортивной форме. Говорит, в раннем возрасте сама ушла жить в пансионат, чтобы не обременять родителей, и не жалеет об этом — здесь она встретила единомышленников и друзей.Как пояснил соорганизатор предновогодней акции — представитель фонда «Добро своими руками» Алексей Мещеряков, важно дать возможность ребятам понять, что иногда дарить подарки гораздо приятнее, чем получать. «Сувениры небольшие, главная их ценность — это внимание», — заключает Алексей Мещеряков. Фонд «Добро своими руками» рассчитан на поддержку взрослых людей, которые нуждаются в помощи, социализации или лечении. По словам Алексея Мещерякова, запланирован еще один новогодний концерт с участием детских коллективов.Как рассказала заместитель директора пансионата Наталья Доронкина, «Уктусскому» часто помогают волонтеры и благотворители, и даже рождественских концертов здесь будет несколько. Заполнить пустоту и занять пожилых и молодых жителей стараются и сами сотрудники учреждения, организовывая посиделки, мероприятия и курсы. «У нас есть зоны отдыха, где мы можем собираться, есть спонсоры. Больше всего не хватает рук и общения — сложно одеть несколько десятков человек и просто вывезти их одновременно погулять и уследить за всеми», — говорит специалист и благодарит всех, кто не равнодушен к судьбе людей с ограниченными возможностями и одиноких пенсионеров.