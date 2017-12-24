На Урале виновник ДТП с тремя погибшими получил почти пять лет в колонии-поселении

13:27 | 25.12.2017

Свердловчанин Николай Чуприянов приговорен к 4 годам 9 месяцам в колонии-поселении за нарушения правил дорожного движения, спровоцировавшие смертельное ДТП на подъезде к поселку Верх-Нейвинскому.



Авария произошла 20 августа этого года. Чуприянов управлял автомобилем ВАЗ-21061 в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он несколько раз нарушил ПДД: двигался посередине проезжей части, превысил скорость, пытался совершить запрещенный на данном участке дороги обгон.



В результате водитель не справился с управлением, ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. На месте погибли трое пассажиров.



Кроме лишения свободы, суд обязал Чуприянова выплатить компенсацию морального ущерба родственникам погибших — 1,7 млн рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней.