Почти 500 абонентов в Пионерском поселке Екатеринбурга лишились света из-за того, что вовремя не оплатили услуги ЖКХ



Оксана Емельченко, руководитель УЖК «Урал-СТ»

Сотрудники УЖК «Урал-СТ» продолжают борьбу с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг. За день на фонде управляющей компании без электроснабжения остаются порядка 15 квартир, жильцы которых не вносили палату за коммуналку два месяца и более.Согласно постановлению Правительства РФ № 354, управляющая компания предупреждает должника об ограничении коммунальной услуги за 20 дней. В случае, если долг не погашается и абонент не обращается в клиентский отдел УК для урегулирования вопроса, в его квартире «гасят» свет.Как показывает практика, отключение электроэнергии — одна из самых эффективных мер борьбы с коммунальными неплательщиками. Большинство абонентов уплачивают долг в течение одного-двух дней после отключения.«По нормативам мы должны вернуть электроснабжение в течение двух дней с момента поступления платы, но мы идем навстречу нашим потребителям и возобновляем подачу электричества в этот же день», — рассказывает руководитель УЖК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.В ноябре под отключение попали 253 абонента, в декабре уже 210. Работа в этом направлении ведется еженедельно с понедельника по четверг.Перед Новым годом управляющая компания объявила акцию: при полном или частичном погашении долга пени автоматически списываются. Сумма «прощенных» денег за просрочку коммунальных платежей зависит от размера долга — чем он меньше, тем больше вероятность полного списания.