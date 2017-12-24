Рубрика: Новости дня
13:07 | 25.12.2017
Почти 500 абонентов в Пионерском поселке Екатеринбурга лишились света из-за того, что вовремя не оплатили услуги ЖКХ
Согласно постановлению Правительства РФ № 354, управляющая компания предупреждает должника об ограничении коммунальной услуги за 20 дней. В случае, если долг не погашается и абонент не обращается в клиентский отдел УК для урегулирования вопроса, в его квартире «гасят» свет.
Как показывает практика, отключение электроэнергии — одна из самых эффективных мер борьбы с коммунальными неплательщиками. Большинство абонентов уплачивают долг в течение одного-двух дней после отключения.
«По нормативам мы должны вернуть электроснабжение в течение двух дней с момента поступления платы, но мы идем навстречу нашим потребителям и возобновляем подачу электричества в этот же день», — рассказывает руководитель УЖК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.
В ноябре под отключение попали 253 абонента, в декабре уже 210. Работа в этом направлении ведется еженедельно с понедельника по четверг.
Перед Новым годом управляющая компания объявила акцию: при полном или частичном погашении долга пени автоматически списываются. Сумма «прощенных» денег за просрочку коммунальных платежей зависит от размера долга — чем он меньше, тем больше вероятность полного списания.
© «Вечерние Ведомости»
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