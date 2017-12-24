«Фарфор Сысерти» выпустил фляжки и кружки с символикой ХК «Автомобилист»

12:59 | 25.12.2017

«Фарфор Сысерти» выпустил фляжки, фарфоровые пивные кружки и чайные чашки с символикой «Автомобилиста». Эксклюзивные изделия будут продаваться в фирменных магазинах хоккейного клуба.



Напомним, что во время поездки в Сысерть глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на испытывающем экономические трудности заводе построят новые производственные корпуса, а также закупят современное оборудование. Работа будет проделана без остановки существующего производства. Планируется, что новая продукция завода будет включена в региональный и федеральный реестры народных художественных промыслов.



«Очень рад, что появилась такая брендированная серия фарфоровых изделий, про которую можно с гордостью сказать: «Сделано на Урале!» «Фарфор Сысерти» — культурная ценность региона, «Автомобилист» — наша спортивная гордость», — прокомментировал гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев.



Отметим, что «Фарфор Сысерти» является уникальным заводом, так как большая часть технологического процесса — от отливки изделий до росписи и глазурования — выполняется вручную.





Фото: panoramio.com