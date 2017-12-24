Сергей Блохин, спасший в аварии екатеринбургских детей, посмертно награжден медалью

12:35 | 25.12.2017

Жителя Ярославской области Сергея Блохина, который перевозил на автобусе екатеринбургских детей, посмертно наградили медалью «Спешите делать добро».



Награду из рук уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой получили мать и жена погибшего.



Напомним, что 8 ноября автобус с детьми из Екатеринбурга попал в ДТП в Ростовском районе Ярославской области, на 194-м километре трассы М-8. В автобусе находились 38 школьников и семеро взрослых. Водитель грузового автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения. При выезде на главную дорогу он не пропустил двигающийся в сторону Ярославля автобус, что и привело к аварии. Водитель автобуса Сергей Блохин скончался в больнице.



Блохин подставил под удар водительскую сторону автобуса, благодаря чему люди остались живы и получили незначительные повреждения.



Отметим, что начиная с 2005 года медалями уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» неоднократно награждались уральцы: правовед, один из разработчиков Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Сергей Алексеев, полковник Серик Султангабиев, который, жертвуя своей жизнью, спас солдата, выронившего гранату на занятии по боевому гранатометанию. Посмертно была награждена медалью «Спешите делать добро» правозащитница, сотрудница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова, которая занималась расследованием случаев исчезновения людей, фактов пыток в тюрьмах.





Фото: m.my.mail.ru