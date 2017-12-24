148 свердловских школьников отправились на кремлевскую елку

Делегация из Свердловской области — 148 школьников в сопровождении 37 взрослых — отправилась в Москву на главный новогодний праздник — кремлевскую елку.Кроме праздника в Государственном Кремлевском дворце, который состоится 26 декабря, для 5 тысяч детей со всех уголков страны подготовили также культурную и экскурсионную программу, в том числе посещение Оружейной палаты и Музея космонавтики.Отметим, что все участники едут за счет правительства Свердловской области, а их пребывание в Москве оплачивает администрация президента.Среди 148 школьников — отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, а также дети, родители которых погибли в локальных военных конфликтах.