Свердловская чиновница отправилась на скамью подсудимых за злоупотребление и мошенничество

17:28 | 24.12.2017

Обыски в администрации Каменского района Свердловской области, которые проводили летом 2016 года оперативники ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», привели на скамью подсудимых теперь уже экс-главу комитета по управлению муниципальным имуществом Алену Кузнецову.



Как стало известно veved.ru, она проходит обвиняемой сразу по двум уголовным делам: ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).



По данным следствия, Алена Кузнецова в период с сентября 2013 года по июнь 2015 путем обмана и злоупотребления доверием завладела правом собственности на земельный участок, расположенный на улице Карла Маркса в селе Маминское, с находящимся на нем бесхозным зданием овощехранилища, общей стоимостью 1 895 000 рублей, чем причинила ущерб МО «Каменский городской округ».



В ходе расследования установлено, что Кузнецова действовала в интересах своего мужа, который совместно со своим дядей занимался фермерской деятельностью по выращиванию картофеля на полях вблизи с. Маминское. Заброшенное здание овощехранилища Кузнецов со своим родственником частично отремонтировали, после чего использовали для хранения картофеля в зимний период времени.



Кузнецова, используя свое должностное положение, незаконно предоставила в аренду земельный участок будущему правообладателю, на котором отсутствовали объекты капитального строительства, хотя фактически на земельном участке находилось овощехранилище. В дальнейшем она вступила в сговор с председателем комитета по архитектуре для незаконно получения разрешения на строительство здания овощехранилища и ввод в эксплуатацию, несмотря на то, что здание овощехранилища не является вновь построенным объектом. Он незаконно внес недостоверные сведения в разрешение на ввод в эксплуатацию здания овощехранилища, которое предоставил на утверждение главе администрации Белоусову. После утверждения указанного разрешения главой Кузнецова направила пакет документов в ФРС для регистрации права собственности на здание овощехранилища на имя дяди своего супруга.



По указанным фактам Кузнецовой было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, уголовное дело направлено в суд. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Синарском районном суде г. Каменска-Уральского. В отношении председателя комитета по архитектуре уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности. Следующее заедание состоится завтра, 25 декабря.



Отметим, что после возбуждения уголовного дела на место Кузнецовой в феврале этого года председателем комитета по управлению муниципальным имуществом была назначена Марина Самохина.



Фото: baikal24.ru