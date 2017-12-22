Свердловским рыбакам и лыжникам напомнили о мерах безопасности на льду

Об опасности и коварстве ледяного покрова водоёмов напомнили жителям Свердловской области сотрудники МЧС, проведя рейды на нескольких водоемах региона.Одним из самых коварных водоёмов Свердловской области является Рефтинское водохранилище. От теплых подводных течений, возникающих в результате сброса воды с расположенной на берегу электростанции, лед подтаивает, и его толщина часто меняется.С рыбаками, облюбовавшими водоём, были проведены профилактические беседы. Им напомнили, что в случае провала под лед ни в коем случае не надо паниковать, нужно осмотреться и, если есть рыбаки на берегу, позвать на помощь. Если никого нет — попытаться самому выбраться на лед, широко расставляя руки и стараясь не обломить кромку льда.Об опасности выхода на лёд и правилах поведения на водоёмах в зимний период напомнили екатеринбуржцам курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России на берегу озера Шарташ. Будущие офицеры МЧС напомнили горожанам основные признаки тонкого, ненадёжного льда и рассказали, как действовать в случае провала в полынью.Среди повстречавшихся курсантам жителей были и те, кто использует водоём как спортивную площадку, — это лыжники. Им участники профилактического рейда порекомендовали быть вдвойне осторожными. С одной стороны, лыжи снижают давление на лёд и риск провала, а с другой — значительно затрудняют самостоятельное спасение человека из полыньи, если лёд всё-таки не выдержал веса спортсмена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.Как отмечают специалисты, из-за теплой погоды в ноябре ледостав на реках и озерах региона еще не сформировался, поэтому вероятность провала под лед по-прежнему существует. Безопасная толщина льда в 20–30 сантиметров сформировалась лишь на семи региональных реках, на остальных толщина льда от 8 до 15 см. Высок риск провала людей под лед на проточных водоёмах — реках и водохранилищах. Опасными являются Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища.