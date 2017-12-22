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Рубрика: Новости дня


14:18 | 24.12.2017

Свердловским рыбакам и лыжникам напомнили о мерах безопасности на льду

Об опасности и коварстве ледяного покрова водоёмов напомнили жителям Свердловской области сотрудники МЧС, проведя рейды на нескольких водоемах региона.

Одним из самых коварных водоёмов Свердловской области является Рефтинское водохранилище. От теплых подводных течений, возникающих в результате сброса воды с расположенной на берегу электростанции, лед подтаивает, и его толщина часто меняется.

С рыбаками, облюбовавшими водоём, были проведены профилактические беседы. Им напомнили, что в случае провала под лед ни в коем случае не надо паниковать, нужно осмотреться и, если есть рыбаки на берегу, позвать на помощь. Если никого нет — попытаться самому выбраться на лед, широко расставляя руки и стараясь не обломить кромку льда.

Свердловским рыбакам и лыжникам напомнили о мерах безопасности на льду


Об опасности выхода на лёд и правилах поведения на водоёмах в зимний период напомнили екатеринбуржцам курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России на берегу озера Шарташ. Будущие офицеры МЧС напомнили горожанам основные признаки тонкого, ненадёжного льда и рассказали, как действовать в случае провала в полынью.

Среди повстречавшихся курсантам жителей были и те, кто использует водоём как спортивную площадку, — это лыжники. Им участники профилактического рейда порекомендовали быть вдвойне осторожными. С одной стороны, лыжи снижают давление на лёд и риск провала, а с другой — значительно затрудняют самостоятельное спасение человека из полыньи, если лёд всё-таки не выдержал веса спортсмена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Свердловским рыбакам и лыжникам напомнили о мерах безопасности на льду


Свердловским рыбакам и лыжникам напомнили о мерах безопасности на льду


Как отмечают специалисты, из-за теплой погоды в ноябре ледостав на реках и озерах региона еще не сформировался, поэтому вероятность провала под лед по-прежнему существует. Безопасная толщина льда в 20–30 сантиметров сформировалась лишь на семи региональных реках, на остальных толщина льда от 8 до 15 см. Высок риск провала людей под лед на проточных водоёмах — реках и водохранилищах. Опасными являются Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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