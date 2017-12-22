За минувшую ночь на Среднем Урале сгорели два частных дома

14:06 | 24.12.2017

В ночь с 23 на 24 декабря в Свердловской области сгорели два частных дома — в Верхней Туре и Новой Ляле. В одном случае пожарным удалось частично сохранить имущество погорельцев.



Первый пожар произошел в начале второго часа ночи. В Верхней Туре на улице Володарского сгорели деревянные надворные постройки, повреждены стены, потолочное перекрытие, домашнее имущество частного жилого дома. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.



Второй пожар произошел ближе к пяти часам ночи в Новолялинском городском округе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 230 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 14 человек личного состава.