Свердловские водоемы зарыбили: список рыбных мест

13:01 | 24.12.2017

27 000 мальков карпа общим весом более 560 кг выпущены специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Рефтинского рыбхоза в водоемы в осенне-летний период. Зарыбление проводилось в рамках реализации государственной программы, которая продлится до 2024 года и Года экологии.



Внимание было уделено 10 водоемам, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий областного значения. В их число вошли Шайтанский пруд, Черноисточинский пруд, Староуткинский пруд, Невьянский пруд, Исетское водохранилище, озеро Балтым, озеро Песчаное, Волчихинское водохранилище, Верхнемакаровское водохранилище, Верхне-Сысертский пруд.