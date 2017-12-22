Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 декабря 2017 года

11:24 | 24.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 23.12.2017г. до 08:00 24.12.2017г. на территории Свердловской области зарегистрировано 105 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 57 преступных деяний. Из них: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбойных нападения, 2 грабежа, 17 краж чужого имущества, 1 мошенничество, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек, 3 погибло.



За минувшие сутки на территории области проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие 16130 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области