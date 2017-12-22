«Автомобилист» переиграл «Слован» на выезде

11:13 | 24.12.2017

Вчера «Автомобилист» провёл последнюю выездную игру этого года. Исход матча со «Слованом» решился в овертайме, автором победной шайбы стал нападающий «Авто» Анатолий Голышев.



Счёт в игре на четвёртой минуте открыл «Слован». Вскоре последовал ответ «Автомобилиста», счёт сравнял Франсис Паре. Во втором периоде Евгений Чесалин вывел команду вперёд, но последовало удаление Николая Тимашова, и «Слован» использовал преимущество.



На старте последней 20-минутке Алексей Михнов забивает третью шайбу, но хозяева отыграли её. За десять минут до окончания основного времени Александр Кучерявенко переиграв голкипера словаков снова выводит команду вперёд, но хоккеисты «Слована» отыгрывают и её, и переводят игру в овертайм. В овертайме «Авто» оказался сильнее, Голышев забивает победную шайбу и ставит точку в игре. Результат 5:4, 77 очков и четвертая строчка в турнирной таблице Восточной конференции



Следующую игру команда Владимира Крикунова проведет уже дома. 27 декабря состоится матч с бесспорным лидером КХЛ – питерским СКА.



Фото: hc-avto.ru