Первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене» пройдет 1 апреля

18:35 | 23.12.2017

Первые игры на обновленном Центральном стадионе в Екатеринбурге состоятся в апреле, об этом на заседании сообщила председатель Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.



На 1 апреля назначен матч «Урал» — «Рубин», 15 апреля пройдет игра «Урал» — «Спартак» и 6 мая — «Урал» — «Амкар».



«Главные цели и задачи игр — проверка комплексной готовности инфраструктуры, инженерных систем стадиона и обучения персонала, включая службу эксплуатации», — рассказали в пресс-службе администрации.



Напомним, что игры ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге летом. Начало будет положено матчем Египет — Уругвай 15 июня. Еще один матч состоится 21 июня между Францией и Перу. 24 июня в Екатеринбурге сыграют Япония и Сенегал, а 27 июня — Мексика и Швеция.





Фото: rustoria.ru