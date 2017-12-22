На одной из свердловских школ появилась мемориальная доска старшему сержанту Вадиму Нурмухаметову, погибшему в 2008 году

На общеобразовательной школе №22 в поселке Билимбай Первоуральского района появилась мемориальная доска старшему сержанту милиции Вадиму Нурмухаметову.Напомним, что Нурмухаметов и его коллега прапорщик милиции Сергей Михайлов погибли при исполнении служебных обязанностей 28 ноября 2008 года. Они прибыли на место происшествия по сообщению о семейном скандале и были застрелены пьяным местным жителем Владимиром Кичигиным, который получил пожизненное лишение свободы за убийство милиционеров.9 ноября 2009 года Вадим Нурмухаметов награжден медалью «За отвагу» - посмертно.«Мемориальная доска будет напоминать о человеке, который считал, что служба в правоохранительных органах является закалкой для настоящего мужского характера. Жаль, что герои уходят так рано», - отметил представитель управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области майор внутренней службы Денис Правдивцев.После торжественного открытия мемориальной доски собравшиеся почтили память милиционера минутой молчания, возложили цветы, а почетный караул произвел троекратные залпы в небо из автоматов Калашникова.