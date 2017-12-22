Как Екатеринбург будет готовиться к празднованию 300-летия?

14:09 | 23.12.2017

Стало известно, как власти Екатеринбурга будут готовить город к празднованию 300-летия, концепция утверждена главой администрации Александром Якобом, который также является председателем профильного организационного комитета.



Согласно документу, к 2023 году в уральской столице должны провести реконструкцию набережной Исети и Верх-Исетского пруда, восстановить историко-архитектурные и культурные памятники, отремонтировать социально значимые объекты.



Также планируется направить в ЮНЕСКО предложение о внесении в список объектов всемирного наследия екатеринбургских памятников конструктивизма.



Кроме того, к 300-летию будет разработана юбилейная символика и сувенирная продукция.



Отмечается, что основные праздничные мероприятия пройдут в августе 2023 года.





Фото: social.ekb-room.ru