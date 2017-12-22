Два автобуса изменят свои маршруты в Екатеринбурге

12:21 | 23.12.2017

На следующей неделе в Екатеринбурге изменится схема движения двух автобусов.



С понедельника, 25 декабря, автобус № 38 (Химмаш — Радиоколледж) будет проезжать улицы Белореченскую, Волгоградскую, Ясную и останавливаться на двух новых остановках — «ТЦ Буревестник» и «Медгородок».



Со вторника, 26 декабря, автобус № 11 (Южная — село Горный Щит) начнет заезжать на 17-й километр Полевского тракта с остановками «Колхозный двор» и «17-й километр Полевского тракта». Данное изменение связано со строительством сельскохозяйственного комплекса «Колхозный двор».