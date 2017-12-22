В Екатеринбурге подорожает проезд для льготников

11:36 | 23.12.2017

С 15 января в Екатеринбурге на 7 рублей, с 443 до 450 рублей, поднимается стоимость проездного на 40 поездок для льготников, соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Данный тариф является альтернативой безлимитному, который вырос в цене в два раза, с 426 до 1000 рублей.



Напомним также, что с 1 февраля 2018 года в Екатеринбурге введут повременной тариф для оплаты проезда в общественном транспорте: 30 минут будет стоить 28 рублей, 60 минут – 40 рублей.





Фото: gkx.ru