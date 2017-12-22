Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 декабря 2017 года

10:48 | 23.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 22.12.2017 до 08:00 23.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 158 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 84 противоправных деяния. Из них: 1 убийство, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 5 грабежей, 58 краж чужого имущества, из них 5 квартирных, 13 фактов мошенничества.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 4 пострадали, из них один ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 2650 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовались 50 сотрудников полиции, 26 работников частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 7 сотрудников ОВД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области