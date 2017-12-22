Ночью в селе Петрокаменское ВАЗ сбил трех пешеходов

Сегодня ночью, в 03:20, в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа произошло смертельное ДТП — автомобиль ВАЗ-2106 наехал на трех человек, шедших по обочине дороги в попутном направлении.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, женщина 1972 года рождения скончалась на месте, женщина 1982 года и мужчина 1975 года рождения госпитализированы с переломами и сотрясением мозга.За рулем находился 17-летний молодой человек, не имеющий прав на управление транспортным средством. Отмечается, что он был трезв, но все пешеходы были в темной одежде, а участок улицы не освещен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области