Шансонье Александр Новиков перенес операцию на позвоночнике

21:13 | 22.12.2017

Московские врачи провели операцию на позвоночнике шансонье Александру Новикову. По данным veved.ru, после её проведения начались осложнения, в результате чего врачи прописали ему постельный режим. Сейчас он находится в одной из столичных клиник. Когда бард вернется в Екатеринбург, неизвестно. До операции он несколько недель провел за границей.



Редакция издания «Вечерние ведомости» желает Александру Васильевичу скорейшего выздоровления, чтобы бы он мог отпраздновать Новый год в кругу родных и близких.