Ледовый городок откроют «мисс Екатеринбург» и Юрий Куклачев

17:35 | 22.12.2017

Готовность екатеринбургского ледового городка на площади 1905 года составляет 80 %. Ровно через неделю, 29 декабря, его откроют приглашенные звезды: «мисс Екатеринбург — 2017» Анастасия Каунова и дрессировщик кошек Юрий Куклачев.



По словам директора компании «Айс-Проект 2000» Николая Наумчука, подопечные которого занимаются строительством городка, основные объекты — новогодняя елка и многоярусный торт — уже возвышаются над площадью.



50-метровая новогодняя елка прошла реставрацию: на ней почистили все контакты системы иллюминации. В этом году к украшениям добавились блестящие золотые шары.



Напомним, что ледовый городок будет открыт до 21 января 2018 года.