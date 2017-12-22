В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения

Новым министром здравоохранения Свердловской области стал главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Андрей Цветков, указ о его назначении сегодня подписал глава региона Евгений Куйвашев.Также во время рабочей встречи губернатор обозначил ряд задач по развитию сферы здравоохранения.«Мы приняли программу «Пятилетка развития», в которой детализирован план по развитию здравоохранения. Сегодня у нас есть очевидные успехи. В области высокотехнологичная медицинская помощь по объему финансирования уступает лишь Москве. Но между тем у нас есть серьезная проблема, связанная с удаленностью наших населенных пунктов и оказанием первичной медицинской помощи. Прошу вас особое внимание уделить реализации программы доступности медицинской помощи — строительству и оснащению общеврачебных практик, ФАПов. И самая главная задача — это привлечение специалистов в учреждения здравоохранения. Мы приняли соответствующую программу, у нас сегодня есть средства для обеспечения жильем специалистов не только в селе, но и в малых, и в средних городах. Надеюсь, что мы за пять лет вопрос закрепления медицинских кадров решим», — сказал Евгений Куйвашев.Андрей Цветков поблагодарил Евгения Куйвашева за оказанное доверие.Новый глава свердловского Минздрава родился в Свердловске, окончил Уральский государственный медицинский институт, работал в медицинских учреждениях региона.