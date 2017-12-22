Молодые поэты из разных уголков России и зарубежья соберутся в Екатеринбурге

15:46 | 22.12.2017

В ближайшее воскресенье, 24 декабря, на поэтическом фестивале в Екатеринбурге соберутся поэты — участники литературного конкурса «Горю Поэзии огнём», который уже пятый год подряд проводит Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ». В этом году в конкурсе приняли участие молодые поэты из 73 регионов России, а также из других стран: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины, Франции, Эстонии. Всего — около 780 талантов.



В состав комиссии жюри литературного конкурса также вошли победитель четвёртого литературного конкурса «Горю Поэзии огнём» Дмитрий Бобылев, писатель-фантаст Борис Долинго, бард и поэт Юрий Куксин, современная поэтесса Катарина Султанова, а председателем жюри стал поэт, автор много-численных шлягеров Виктор Пеленягрэ. Специальным членом жюри литературного конкурса в этом году стала поэт и музыкант Диана Арбенина.



В рамках поэтического фестиваля молодые поэты поделятся своим творчеством на свободных чтениях, а позже сразятся в «Битве поэтов». С участниками конкурса из самых дальних уголков будет установлена видеосвязь, посредством которой им также удастся выступить перед публикой.



Вечером стартует долгожданная церемония награждения участников Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем», на которой станут известны имена победителей, призеров и обладателей спецноминаций, которые до сих пор держались в строжайшем секрете.



Напомним, что главная награда конкурса — издание собственного сборника стихотворений. Свои спецноминации для участников Пятого литературного конкурса выдвинули федеральные и региональные издания, а также поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, который и выбрал победителей в своей номинации «Взгляд со стороны».



Мероприятие состоится 24 декабря в ЦК «Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3, многофункциональный зал). Начало мастер-классов — в 12:00. Начало свободных чтений — в 13:00. Начало «Битвы поэтов» — в 15:00. Начало церемонии награждения — в 17:00.