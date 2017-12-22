Евгений Куйвашев запустил первую очередь очистных сооружений в Верхней Пышме

15:36 | 22.12.2017

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын дали старт работе первой очереди очистных сооружений хозяйственно-бытовых и сточных вод, которые были реконструированы в Верхней Пышме.



Напомним, что инвестиционный проект реконструкции очистных сооружений был разработан российско-чешским предприятием ООО «ФОРТЕКС-УПЕК» и включает в себя замену канализационной насосной станции, блока биологической очистки сточных вод, пожарных резервуаров и резервуара-накопителя дождевых стоков. Стоимость работ составила около 615 миллионов рублей, большая часть средств выделена из областного бюджета.



Стоит отметить, что внедренная здесь инновационная технология позволяет управлять процессом очистки с помощью удаленного доступа по GPRS-связи, что сокращает расходы на обслуживание объекта, в том числе на персонал.



Кроме очистных сооружений, Евгений Куйвашев также открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кедровое. Жители смогут заниматься здесь футболом, волейболом, теннисом, а также посещать тренажерный и аэробный залы.





Фото: «Областная газета»