Начальнику ОМВД Полевского грозит до шести лет лишения свободы

15:30 | 22.12.2017

В Полевском перед судом предстанет начальник городского отдела внутренних дел Игорь Рзаев и его подельник. По версии следствия, обвиняемые совершили хищение служебного автомобиля УАЗ, принадлежащего ГУ МВД России по Свердловской области и находящегося в пользовании отдела МВД России по г. Полевскому. Они организовали и совершили его подмену на другой автомобиль УАЗ, находящийся в более плохом техническом состоянии, изменив при этом идентификационный номер автомобиля. Впоследствии мужчины использовали данный автомобиль в своих целях.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, своими действиями обвиняемые причинили региональному полицейскому главку ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.



Уголовное дело направлено в суд Полевского для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждал лично заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышев. На период расследования уголовного дела Игорь Рзаев по решению суда был временно отстранен от должности.



В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях Игорь Рзаев и его подельник обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 326 УК РФ (организация подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Санкция наиболее тяжкой статьи (ч. 3 ст. 159 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Отметим, что изначально дело в отношении Рзаева было возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».



В Следственном комитете по Свердловской области добавили, что по данным следствия, в период ноября-декабря 2015 года Игорь Рзаев, путём обмана дал распоряжение подчинённым сотрудникам перевезти служебный автомобиль УАЗ, 2007 года выпуска на территорию частной организации, директором которой является его сообщник. Впоследствии с автомашиной были произведены манипуляции по изменению идентификационного номера и замене государственного регистрационного знака.



Далее, по указанию начальника ОМВД РФ по городу Полевскому, в расположение отдела полиции был возвращён более старый автомобиль УАЗ, 2000 года выпуска, а похищенный (новый вариант) автомобиля использовался начальником ОМВД РФ по городу для поездок на охоту. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество сообщника сотрудника полиции – трактор, стоимость которого сопоставима с причинённым от преступления ущербом.



Несмотря на отрицание обоими соучастниками своей вины, следователям областного СК России удалось собрать достаточную доказательственную базу.



В ходе расследования органами Следственного комитета выяснялись, в том числе, причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В связи с чем, в адрес ГУ МВД РФ по Свердловской области внесено соответствующее представление в целях принятия необходимых мер по недопущению подобных инцидентов впредь.



Необходимо также отметить, что по результатам расследования выделено и расследуется отдельное уголовное дело – в отношении иных неустановленных на данный момент соучастников совершённого преступления.



Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что вопрос об увольнении Рзаева из органов внутренних дел будет рассмотрен по итогам судебного разбирательства.



Напомним, что 23 июня загорелся коттедж, в котором проживал Игорь Рзаев. По некоторым данным, причиной ЧП стало неисправное газовое оборудование. Дом выгорел практически дотла.